Novi toplotni val stigao u BiH, osvježenje za vikend

U Bosni i Hercegovini se danas očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a zbog visoke temperature zraka za sjever i jugozapad zemlje upaljen je narandžasti meteoalarm, prenosi Anadolu Agency (AA).

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a najviša dnevna 30 do 36, na jugu 38 stepeni Celzijusovih, u Sarajevu najviša dnevna oko 33 stepena.

U četvrtak se prognozira sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a najviša dnevna 32 do 37, na jugu do 39 stepeni.

U petak se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, razvojem oblačnosti očekuje se i kiša ili kratkotrajni pljusak. Uz kišu, lokalno je moguća i pojava grada. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a najviša dnevna 32 do 37, na jugu do 40 stupnjeva.

Prvog dana vikenda u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima ponegdje u sjevernim i zapadnim područjima može pasti i malo kiše. U Hercegovini nešto manje oblačnosti i sunčanije. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 23, a najviša dnevna 26 do 31, na jugu do 35 stepeni.