Do kraja sedmice sunčano sa temperaturama do 35 stepeni

Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost s temperaturama koje će se kretati i do 35 stepeni Celzijusa očekuje se u Bosni i Hercegovini do kraja sedmice.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH), danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 26 do 33 stepena.

U četvrtak se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne postoji mala vjerovatnost za slabe lokalne pljuskove u Bosni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 26 do 33 stepena.

Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost očekuje se i u petak.

Prvog dana vikenda, prema prognozi FHMZBiH očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 23, a dnevna od 29 do 35 stepeni.

I u nedjelju će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 30 do 35 stepeni Celzijusa.