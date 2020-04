Ambasador Satler: Evropska unija izdvojila više od 300 miliona eura za BiH

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU ambasador Johan Satler izjavio je danas u Banjoj Luci da će EU pomoći BiH u borbi protiv koronavirusa, te da je u ovom periodu najvažnija solidarnost.



-Niko se ne može sam izboriti s ovim podlim virusom i sretan sam da je EU mogla pomoći RS i BiH – rekao je Satler novinarima, nakon što je u Institutu za javno zdravstvo RS-a uručio zaštitnu opremu, maske i rukavice te reagense (testove), u vrijednosti od oko 150.000 KM.



Podsjetio je EU je izdvojila više od 300 miliona eura za BiH, od čega 250 miliona eura makro-finansijske pomoći te 80 miliona hitne pomoći za medicinski sektor i mala preduzeća.



-Ali, novac nije sve. Najvažnija je solidarnost. BiH je član evropske porodice i bit će član EU. EU će stati uz RS i BiH – rekao je Satler.



Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik kaže da je ovo početak pomoći koja se očekuje, uključujući respiratore i drugu opremu neophodnu zdravstvu.



Istakao je da je potrebna solidarnost u ovom vremenu.



– RS je zagledana u Evropsku uniju, vezano za mogućnost podrške, ne samo kroz medicinski materijal, već i kroz pomoć ekonomiji – rekao je Dodik dodajući da su u toj oblasti brojni izazovi.



RS, kako je kazao, nije zaboravljena od EU.



-To će sigurno ojačati naše uvjerenje u neophodnost evropskih integracija…, naveo je Dodik.



V.d. direktora Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković zahvalio je na ovoj pomoći EU, ističući da će biti raspoređena i zdravstvenim ustanovama u RS, koje u vrijeme pandemije koronavirusa rade 24 sata dnevno.



-Istinski heroji u ovoj situaciji su zdravstveni radnici – rekao je Zeljković i dodao da im je stoga značajna zaštitna oprema.



Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik smatra da nije dobro što su vlasti Federacije BiH odustale od lokalnih karantina te da je to urađeno prerano i kako je naveo, bez koordinacije s predstavnicima RS.



-Imamo u utorak sjednicu Predsjedništva BiH, analizirat ćemo mjere koje su donesene, način provođenja i dat ćemo ocjenu – kazao je on na pitanja novinara.



Smatra da bi bilo logično da karantinski sistem ostane do 1.maja, zbog mogućeg većeg dolaska osoba iz inostranstva u BiH.

